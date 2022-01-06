Başkan Erdoğan "Milli Muharip Uçak" için tarih verdi

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

20 yıl önce sadece 62 olan sanvuma projesi bu yıl 750'yi geçti.

İHA istedik vermediler, biz de bayraktar, akıncı, aksungur'u yaptık,

Kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden birisiyiz. İHA ve SİHA üretiminde ilk 3 ülke arasındayız.

İHA'lar için kameraya ambargo koydular. Onu da kendimiz yaptık.

Füze istedik vermediler, kendi füze sistemimizi geliştirdik.

Atak helikopterimiz terörle mücadelede en önemli araçlarımızdan biri haline gelmiştir. İhracatına başladığımız ağır sınıf taarruz helikopterinde geliştirme devam ediyor. ANKA'nın daha üst modeli AKSUNGUR yerini aldı.

Gökbey helikopterini bu sene teslim etmeye başlıyoruz.

TUSAŞ'tan en büyük beklentimiz bizi dünya ile rekabet edebilir bir seviyeye çıkarmasıdır. Hürjet eğitim uçağının denemeleri devam ediyor.

Milli Muharip uçağımızı 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz.

İlk uçuşunu fazla geciktirmeden gerçekleştirmeyi planladığımız bu adım tüm çalışmaları devam ediyor.

Kompozit malzemelerinin imalatını yapılacağı ve yaklaşık 1000 kişinin görev alacağı kompozit tesisinin ilk adımını atıyoruz.

Halihazırda 4'ü haberleşme 3'ü de gözetleme alanında faaliyet gösteren 7 uydumuz görevini sürdürüyor.

Ayrıntılar geliyor...