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Başkan Erdoğan Macaristan'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından resmi törenle karşılandı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:09
Başkan Erdoğan Macaristan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMacaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Baş başa görüşecek Erdoğan ve Ader, heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından Ulusal Meclis'te karşılanacak. Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Orban, heyetler arası çalışma yemeğine katılacak ve ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan, Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver'i kabul edecek ve daha sonra Cumhurbaşkanı Ader tarafından Macar Bilimler Akademisi'nde onuruna verilen devlet yemeğine katılacak.

 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 14:09
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader

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