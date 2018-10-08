Başkan Erdoğan Macaristan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Baş başa görüşecek Erdoğan ve Ader, heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından Ulusal Meclis'te karşılanacak. Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Orban, heyetler arası çalışma yemeğine katılacak ve ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan, Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver'i kabul edecek ve daha sonra Cumhurbaşkanı Ader tarafından Macar Bilimler Akademisi'nde onuruna verilen devlet yemeğine katılacak.