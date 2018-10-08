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Başkan Erdoğan Macaristan'da

Başkan Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak amacıyla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geldi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:40
Başkan Erdoğan Macaristan'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 13.10'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liszt Ferenc Havalimanına gelişinde, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Levente Magyar, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Macaristan'a geldi.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 13:40
  1. Ankara
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