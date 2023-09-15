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Gündem Başkan Erdoğan: 'Küresel sapkın akımlara taviz vermeyeceğiz!'
Gündem

Başkan Erdoğan: 'Küresel sapkın akımlara taviz vermeyeceğiz!'

Yeniakit Publisher
2023-09-15 13:19:00 -
Başkan Erdoğan: 'Küresel sapkın akımlara taviz vermeyeceğiz!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile değerlerinin korunmasına dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile değerlerinin korunmasına dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "küresel sapkın akımlara karşı asla taviz vermeyeceklerini" söyledi.

Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Aile müessesini koruyacaklarını vurgulayan Erdoğan "Küresel sapkın akımlara karşı asla taviz vermeyeceğiz. Aile müessesini koruyacağız. Küresel çetelerin dayattığı sapkınlıklarla mücadele asli görevimizdir." diye konuştu.

Erdoğan ayrıca "Çocuklarımızı ailevi değerlerimizin aydınlık rehberliğinde yetiştireceğiz. Sigara, alkol, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek nasıl görevimizse küresel çetelerin dayattığı sapkınlıklarla mücadele etmek de asli vazifemizdir." ifadelerini kullandı.
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