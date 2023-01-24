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Gündem Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarihi CSO Salonu’nda düzenlenen "Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 Özel Ödülleri Töreni"nde konuştu.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 19:44:00 - 2023-01-24 20:03:22
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Şimdiye kadar adlarını tarihimize yazdıran nice değerimize böylece teşekkürümüzü ifade ettik. Kültür ve sanatın alanlarına ilgi duyan gençlerimiz üstadlardan ilham alarak eserlerini sunuyor. Bu ödüller, gençlerimizi teşvik etme yanında ülkemizde ve dünyada tanınmaları noktasında önemlidir.

Ödüllerin sahipleri belirlenirken bu hassasiyetle hareket edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler çerçevesinde 3 kuruluşumuzdan ilki Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'dir. Zengin koleksiyonuyla dikkat çeken müzemiz, gençlerimiz arasında satrancın yayılmasına katkı sağlıyor. Kuruluşlarımızdan ikincisi, Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi'dir.

Özgün bir projedir. Müzemiz geçmişten günümüze köprü kurmaktadır. Gittim, gezdim, gördüm kendisiyle de dertleştim. Bayburt Bayburt olalı böyle eser görmemişti. Milli kültürümüze katkılarından dolayı emeği olan herkesi tebrik ediyorum.

Ahilik teşkilatı milletimizin kardeşliğinin teminatıdır. Üçüncü ödül sahibi ise Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı. Ödülleri takdim edeceğimiz 3 kurumumuza şükranlarımı sunuyorum. Jürimizin saygıdeğer üyelerine ayrıca teşekkür ediyorum.

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