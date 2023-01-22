Başkan Erdoğan İstanbul Havalimanı Metrosu'nu hizmete açtı! Bir ay boyunca ücretsiz olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni"nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Günde 800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek.

Metro hattımızı söz verdiğimiz şekilde İstanbul'un hizmetine bir an önce sunabilmek için aynı anda 10 tünel delme makinesi birden kullandık​.

İstanbul'da 10 ayrı sürücüsüz metro hattı bulunuyor. Gerçi ülkemizde siyaset yapan birilerinin ne İstanbul'dan ne İstanbul'un sahip olduğu altyapıdan ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberleri var. Kağıthane'ye kağıt tepe diyenlerden, Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden de fazla bir şey beklemiyoruz. Bunlar Türkiye'yi de İstanbul'u da tanımıyorlar. Kendi ülkelerinde adeta yabancı turist gibi yaşıyorlar. Ama onların cehaleti hakikatleri ortadan kaldırmıyor. Onların trajikomik halleri bizi asla rehavete sevk etmiyor. Biz onlara rağmen İstanbul'un trafik sorununu raylı sistemlerle çözme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz.

Fatih'in emaneti bu mübarek şehre mahcup olmaktansa gerekiyorsa can vermeyi tercih ederiz.

İstanbul, Türkiye'nin en kıymetli hazinesi, en bereketli kaynağı, en dinamik şehridir. Ülkenin ortak değeri olan bu şehri kimsenin insafına bırakamayız. Bunun için hükümetlerimiz döneminde önemli projelerimizin merkezine hep İstanbul'u yerleştirdik. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan tarıma bütün bu adımları kararlılıkla attık. İstanbul'u Türkiye yüzyılına hazırlayacak yatırımlar yaptık. Şehrin, çok eskilere dayanan yapısal sorunlarına önümüze çıkardıkları sorunları birer birer aşarak yolumuza devam ettik.

(Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun metro açılışındaki konuşması) Bir tanesi, 'Aa bunda sürücü yok mu' diyor. Biz zaten 10 adet sürücüsüz metro adımını attık ama bunların haberi yok. Ne diyor birisi de? 'Aa bunları galiba Paris'te yapmışlar' diyor. İstanbul'la Paris'in mukayesesini yapıyor. Paris'te metroda damdan sular akıyor. Bizimkiler pırıl pırıl, tertemiz. Haberleri yok.

Bay Kemal, 'Bize bir kuruşsuz yaptığınız bu yatırımları anlatın' diyor. Yahu neyi anlatacağız? Kamu özel işbirliği yatırımıdır bunlar. Milli bütçeden bir kuruş vermeden biz bu yatırımları yaptık. Yapıyoruz, yapacağız.

"Kanal İstanbul'u hayata geçireceğiz"

CHP demek çöp demektir. Çöp, çukur, çamur. Ümraniye'de çöplükteki patlamada 39 vatandaşımız ölmüştü. Hala bu CHP konuşuyor. Her ne yaptıysak İstanbul'u çirkin binalara ve yetersiz altyapıya mahkum etmek isteyenlere rağmen yaptık. Kanal İstanbul'u da inşallah bu şekilde hayata geçireceğiz.

Menderes'in 1950'de 'Yeter söz milletin' diyerek başlattığı demokrasi devriminin tarihimizde ayrı bir yeri vardır.

Metro bir ay boyunca ücretsiz kullanılacak.