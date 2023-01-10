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Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında konuşuyor...

Yeniakit Publisher
2023-01-10 14:48:00 - 2023-01-10 14:49:54

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizlerin vasıtasıyla ülkemizin dört bir yanında bismillah diyerek ekmek teknesinin başına geçip her akşam elhamdülillah diyerek evine giden tüm kardeşlerime muhabbetlerimi iletiyorum. Dünyanın her yerinde Esnaf vardır. Ülkemizin esnafı ve misyonu çok farklıdır. Anadolu'nun kapılarını ecdadının kılıcının gücü, yüreğinin cesaretiyle açtık.

Darbeci hainlere sokakları der edenlerin önemli bir kısmı esnafımızdı.

Ülkede işlerin nasıl gittiğini görmek için esnafa bakıyoruz, orada huzur varsa tamam diyoruz.

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