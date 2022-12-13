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Gündem Başkan Erdoğan'dan flaş sözler
Gündem

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’a hareketi öncesi "Esenboğa Havalimanı"nda basın toplantısı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 17:53:00 - 2022-12-13 18:03:20
Başkan Erdoğan'dan flaş sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’a hareketi öncesi "Esenboğa Havalimanı"nda basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye afet yönetiminde dünyada örnek gösterilen bir ülke haline gelmiştir. Düzce depreminde 'Devlet nerede?' sorusunu sordurmadık. Sel baskınlarında tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bakanlarımız bölgeye intikal ettiler. Toplam 13 bin 200 dekar tarım arazisinde zarar meydana gelmiştir. Konut, işyeri, araçlarla ilgili zarar tespiti devam ediyor. Sgk ve vergi borçları ertelenmiştir, ilk etapta AFAD'dan 20 milyon lira destek gelmiştir.

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