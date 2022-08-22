Başkan Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sözlerime Gaziantep ve Mardin'de meydan gelen kazalarda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Gaziantep ve Mardin'deki kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sağlayacağız. Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri süratle uygulamaya geçireceğiz.

YAŞ kararları

YAŞ toplantımızın ardından görevlendirmelerimiz yaptık. Görevlerini başarıyla tamamlayarak emekliye ayrılan tüm komutanlarımıza teşekkür ediyorum.

8 Ağustos'ta büyükelçilerimizle geçmişten bugün uzanan bir ufuk turu yaptık. Küresel yönetim sistemindeki değişimde ülkemizi hak ettiği yere çıkarmayı diplomatlarımızla başaracağız.

Eylül'ün ilk haftasında 3 ülkeyi kapsayan bir Balkan Turuna çıkacağız.

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğal gaz sevincimizi yeni müjdelerle taçlandıracağımıza inanıyoruz.

Ukrayna-Rusya Savaşı

Dünyanın en önemli kriz başlığı olan Ukraya Rusya savaşı etkilerini göstermeye devam ediyor. Türkiye olarak bu savaşın barışla sonuçlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Dünya tahıl üretiminin 3'te birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'nın gerçekleştirildiğini ele alınca başlı başına kritik bir konudur. Amacımız Sayın Putin ile Sayın Zelenskiy'i ülkemizde bir araya getirerek bu krizi çözmektir.

Cumartesi günkü il ziyaretimizin adresi Manisa'ydı, burada önce bir üzüm bağında üreticilerimizle hasbihal ettik, beklentilerini sorduk. Bu beklentilerin ardından meydanda fiyatı açıkladık. Kuru üzüm alım fiyatını kilogramda 27 lira olarak açıklayarak müjdemizi verdik.

Yarın Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı ağırlayacağız.

Faiz ve enflasyon açıklaması

Son dönemde ülke ve millet olarak bizi en çok zorlayan konu faiz, enflasyon gibi ekonomidir. Yeni programı hayata geçirmeye başladık. Biz nasıl yapacağımızı gayet iyi bildiğimiz için kulak asmadık. Elbette mandacı iktisatçılar programı kötülemek için verilerin yarısını anlatıp diğer yarısının üstünü örtmeye devam ediyor. Akıl ve mantık sahibi iktisatçılarımız ise programımızın amacını takdir ediyor. Enflasyon rakamlarımız elbette üzüntü vermektedir ama burada dikkat edilmesi gereken şey, enflasyonun genel ekonomideki etkisidir. Biz enflasyonun etkilerini her kesimin gelirini bertaraf ederek dengelemeye çalışıyoruz. Enflasyonsuz yaşamaya alışmış ülkelerde bizimkine kıyasla daha küçük rakamların etkileri fazlaca hissediliyor.

"Enflasyonu düşürecek tedbirleri alıyoruz"

Enflasyonu düşürecek tedbirleri alıyoruz. Maliyet odaklı enflasyon üstesinden gelinmesi mümkün bir sorundur. Türkiye'nin ihtiyacı, faizi yükseltmek değil, yatırımı, istihdamı, üretimi ihracatı ve cari fazlayı artırmaktır.

Türkiye'deki durumu felaket tellalı gibi anlatanların niyeti başkadır. Ekonomi politikamızı belki 20 yıl önce yapamazdık çünkü o dönem askeri ve sanayi altyapımız sağlam değildi. Hiç kimse kusura bakmasın, o eski Türkiye artık geride kaldı. Biz tıpkı güvenlik, enerji, sosyal politikalarımız gibi kendi çıkarlarımıza göre belirlemeyi sürdüreceğiz.

Bugüne kadar 650 milyar dolarlık bir yatırımla ülkemizin konut yapısının 3'te birini yeniledik. Bugüne kadar 250 milyar dolarlık bir yatırımla taşıtları yeniledik ve çoğalttık. Bugüne kadar 100 milyar dolarlık bir yatırımla ülkemizin enerjideki seviyesini yükselttik.

Türkiye'nin yeniden yarım asrı aşkın oynanan oyunlara rıza göstermeyeceğiz. Bizim ekonomi modelimizle yatırım yapan, ticaret yapan kazanacak. Bunların vasıtasıyla devlet kazanacak.

"Paranızı dövizde ve altında tutmayın"

Artık kimsenin parasının değerinden endişe ederek parasını dövizde ve altında tutmasına gerek yok. Kendi kazandığımız parayı dövizde ve altında tutarak hiçbirimizin hakkı olmadığına inanıyorum. Unutmayınız hepimiz aynı Türkiye gemisinin içerisindeyiz. Bu gemi hızla yol alırsa hepimiz kazanacağız. Bu gemi su alarak batarsa hepimiz boğulacağız. Evine, arsasına, stoktaki malına enflasyon ile ve girdi maliyetiyle fazla zamlar yapmak gemide bir delik açmaktır. Biz görünen ve görünmeyen yönleriyle tüm bu gelişmeleri takip ediyoruz. Tespit ettiğimiz tüm sorunların ahlaki olduğunu gördüğümüzde çözüm yolları arıyoruz. Bu çerçevede piyasada denetimleri sıklaştırdık. Gıdada Kooperatif Marketleri devreye soktuk.

Mısır alım fiyatı belli oldu

Mısır alım fiyatını ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacağız.

Yardımcı kaynak kitap müjdesi

Bu sene yardımcı kaynak kitaplarımız da öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılacak.