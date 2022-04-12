Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Salgın döneminde bozulan üretim ve tedarik sistemi halen düzeltilemedi. Karadeniz'in kuzeyindeki savaşla birlikte üretim ve tedarik yeni tehditlerle karşı karşıya kalmıştır. Giderek ağırlaşan sorunlar dünyadaki tüm ülkeleri derinden sarsıyor. Merkezinde yer aldığımız coğrafya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında benzer tabloları görmek mümkün.

Türkiye'nin bu zorlu dönemi aşarak bir an önce hedefe ulaşması için ülkenin tüm gücünü, imkan ve potansiyelini harekete geçirme gayretindeyiz.

Türkiye'nin sorunu kendi vatandaşlarının ihtiyacı olan buğdayı, yağı, sütü, eti üretmek değildir. Kendi insanımızı asla temel gıda ürünlerinden mahrum bırakmayacak üretim kapasitesine sahibiz. Ama küresel sisteme entegre açık bir ekonomide sadece kendi kendinize yeterli olmanızla iş bitmiyor. Çünkü elinizdeki ürünlerin bir kısmını dışarı satarken, bir yandan da dışarıdan ürün alıyorsunuz. Denge bozulduğunda fiyatlar her yerde fahiş şekilde yükseliyor.

Haksız kazanç peşinde koşanları takibe aldık. Serbest piyasa sistemi içinde bu tamahkarlarla mücadele ediyoruz. Ancak sorun çoğu defa hukuki değil ahlaki olduğu için maalesef arzu ettiğimiz neticeleri almakta güçlük çekiyoruz.

Ayrıntılar geliyor...