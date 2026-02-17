  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan konuşuyor!
Gündem

Başkan Erdoğan konuşuyor!

Cem Kaya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan, Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından resmi törenle karşılandı. Ziyaret kapsamındaki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından, liderler anlaşmaların imza törenine katıldı. Başkan Erdoğan ev Abiy Ahmed ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin daveti üzerine bugün Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan, Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından resmi törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan ziyaret kapsamındaki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından açıklamalarda bulunuyor

