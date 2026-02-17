Başkan Erdoğan konuşuyor!
Başkan Erdoğan, Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından resmi törenle karşılandı. Ziyaret kapsamındaki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından, liderler anlaşmaların imza törenine katıldı. Başkan Erdoğan ev Abiy Ahmed ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
