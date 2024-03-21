Başkan Erdoğan'dan enflasyon açıklaması!

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. Enflasyonla mücadeleden bahseden Başkan Erdoğan, "Bu arada en büyük mücadeleyi enflasyona ve hayat pahalılığını köpürten anlayışa karşı veriyoruz. Çalışanlarımızın, emeklilerimizin ve küçük esnafımızın gelirlerini yüksek enflasyon karşısında korumakta kararlıyız. Ama bu mücadeleyi mutlaka başarıya ulaştıracağız. Bunu da öyle yalan yanlış rakamlarla kimseyi kandırarak değil, çalışarak, üreterek, pastayı daha da büyüterek yapacağız. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. Depreme ayrılan kaynakların ve enflasyonun bütçe üzerindeki yükü hafifledikçe insanımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;

Orta Asya'dan Balkanlara çok geniş bir coğrafyada kutlanan Nevruz'un hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Kayseri'de bugün bir kez daha sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Burası Mimar Sinan'ı Kadı Burhanettin'i yetiştiren şehir. Burası gönlü Erciyes dağından yüce Kayserili kardeşlerimin şehri. Dünyada eşi bulunmayan şehir Kayseri ile iftihar ediyorum.



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Kayseri 14-28 Mayıs seçimlerinde ahde vefasını bir kez daha gösterdi. Cumhur İttifakına milletvekilliğinde yüzde 63'ü aşkın cumhurbaşkanlığında yüzde68'i bulan desteğiniz için şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 31 Mart'ta bu milli irade destanını bir kez daha yazacağız. Kayseri vesayetten kumpasçılara, darbecilere kadar verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer aldı. 2023 hedeflerini birlikte hayata geçirdik. Şimdi Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi birlikte gerçekleştireceğiz.

Emniyet'ten aldığım bilgiye göre meydanda 75 bin Kayserili var. Şimdi yerel yönetim seçimine gidiyoruz. 31 Mart'a kadar 9 günümüz var.

Son dönemde milletçe başıma gelen felaketlerden en büyüğü 6 Şubat depremleriydi. Şehrimizde hasar gören, yıkılan binalarımız vardı. Depremde yitirdiğimiz 53 bin vatandaşımızı rahmetle yad ediyorum. Depremle yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz. 80 bin konutu hak sahiplerine teslim ettik. İnşallah bu rakamı yıl sonuna kadar 200 bine çıkartacağız.

Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.

İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödemesine başlamıştık. Kamu bankalarımız bu yıl promosyonları alınan maaşı 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Her imkanı değerlendirerek, emeklilerimizin refahını yükseltme gayreti içerisinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum.

Karşımızda projesi olmamakla övünen bir zihniyet var. Türkiye eser siyasetinin ardından yeni bir siyaset türü ile karşı karşıyadır. Bu da zübük siyasetidir. Biz Bay Kemal'in vizyonsuzluğuna tahammül edemezken, karşımıza daha çapsızları geldi. Biliyorsunuz daha şimdiden seçimlerin ardından değişim arayışları başladı. Böyle giderse 31 Mart'ın ardından muhalefette yeni bir meydan muharebesi olacağı anlaşılıyor.

31 Mart'ta bunlara gittikleri yolun yol olmadığını göstermesi lazım.

YIL SONUNA KADAR 200 BİN DEPREM KONUTUNU TESLİM EDECEĞİZ

Tabii hayat dikensiz bir gül bahçesi değil, insanın olduğu gibi milletlerin de önüne inişler ve çıkışlar, fırsatlar ve tehditler, imkanlar ve hesapta olmayan felaketler çıkabiliyor. Son dönemde milletçe başımıza gelen felaketlerden en büyüğü 6 Şubat depremleriydi. Bu depremler Kayseri'mizin de bir bölümünü etkiledi. Hamdolsun şehrimizde can kaybı olmadı ama hasar gören, yıkılan binalarımız vardı. Tabii asıl kayıp Maraş'ın, Malatya'sına, Gaziantep'in, Adıyaman'ın ve Kayseri'nin çevresinde Hatay gibi daha aşağısında yaşandı. Bu vesileyle depremde yitirdiğimiz 53 bin vatandaşımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Depremle yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşasını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiğimiz konut sayısı 80 bine yaklaştı. İnşallah yıl sonuna kadar bu rakamı 200 bine tamamlıyoruz.

Caddeleriyle, meydanlarıyla, tarihi ve kültürel mekanlarıyla üretimi ve istihdamı destekleyecek altyapılarıyla, deprem şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak şekilde ihya ediyoruz.

ENFLASYON HIZLA DÜŞECEK

Bu arada en büyük mücadeleyi enflasyona ve hayat pahalılığını köpürten anlayışa karşı veriyoruz. Çalışanlarımızın, emeklilerimizin ve küçük esnafımızın gelirlerini yüksek enflasyon karşısında korumakta kararlıyız. Ama bu mücadeleyi mutlaka başarıya ulaştıracağız. Bunu da öyle yalan yanlış rakamlarla kimseyi kandırarak değil, çalışarak, üreterek, pastayı daha da büyüterek yapacağız. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. Depreme ayrılan kaynakların ve enflasyonun bütçe üzerindeki yükü hafifledikçe insanımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkaracağız.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİNDE ARTIŞ

Bu vesileyle emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. Biliyorsunuz ilk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum.

Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Yeni banka promosyon rakamlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Her imkanı değerlendirerek çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini artırarak refah seviyelerini yükseltmenin gayreti içinde olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Açık konuşmak gerekirse ülkemizde Cumhur İttifakı'ndan başka bunu yapabilecek bir başka siyasi irade de yoktur. Memleket, muhalefetin eline kalsa bırakınız maaşların yükselmesini mevcut maaşları bile geçmişte olduğu gibi ödeyemezler. Muhalefetin halini görüyorsunuz.

CHP'nin ve diğer muhalefet partilerinin durumu işte tam böyle. Milletimizle birlikte kendilerini destekleyen vatandaşlarımızı da defalarca hayal kırıklığına uğrattılar. Milyonlarca insanımız yıllardır bir umutla gidip CHP'ye oy verdi. Ama sadece seçimleri değil, umutlarını da kaybetti. Vatandaş bırakın şehirlerinde yeni yatırımlar görmeyi, mevcut hizmetlerin sorunsuz işlemesine bile hasret kaldı. Çünkü CHP yönetimi, sadece beceriksizlerden, sadece kifayetsizlerden değil, aynı zamanda kendini geliştirme yönünde hiçbir çabası olmayan tembellerden oluşuyor. Onların gündemi başka. Parti içi iktidar kavgaları kendilerini ilgilendirir. Ama deste deste para sayma görüntülerinin izahını hala yapamadılar. Çıkıp olayı dürüstçe açıklamak yerine sağa sola saldırarak, çirkinleşerek, kabalaşarak skandalı örtbas edeceklerini zannediyorlar. Seçim kazanmak için kendi akıllarınca birileriyle demleniyorlar. Ama orada da durum pek parlak gözükmüyor. Bu partinin tabanı iradelerinin işportada pazarlanır gibi hangi bedeller karşılığı olduğu bilinmeden CHP'ye peşkeş çekilmesinden rahatsız. CHP'li yöneticiler tarafından tercihlerinden dolayı sürekli hareket edilmeyi, ayrımcılığa, ırkçılığa maruz kalmayı da içlerine sindiremiyorlar.

Belediyelerini yönettikleri şehirleri yakın zamanda bekleyen en büyük tehlike, deprem olmasına rağmen bunlar ellerindeki kaynakları bambaşka yerlerde kullanıyorlar. Karşımızda projesi olmamakla, yol yapamamakla, tünel kazmamakla, köprü inşa etmemekle, yeşili artırmamakla övünen bir zihniyet var. Türkiye eser ve hizmet siyasetinden sonra yeni bir siyaset anlayışıyla karşı karşıya. Bunun adı zübük siyasetidir. Herkese duymak istediğini söyleyen ama kendi ihtirasları dışında hiçbir şeyle ilgilenmeyen bu zihniyet ülkemizin en büyük talihsizliğidir. Biz Bay Kemal'in vizyonsuzluğuna tahammül edemezken başımıza daha beterleri, daha çapsızları, daha ilkesizleri musallat oldu. Hani beterin beteri vardır derler ya, muhalefetin çapı ve kalitesi konusunda ülkemiz tam da böyle bir kısır döngüye girmiştir. Biliyorsunuz daha şimdiden seçimlerin ardından muhalefet tarafından uzaktan değişim arayışları başladı. Böyle giderse 31 Mart'tan sonra muhalefet cenahında yeni bir meydan muharebesi yaşanacağı anlaşılıyor. İnşallah bu sefer gelenin gideni aratmadığı bir tabloyla karşılaşırız. Biz muhalefetin köklü değişimlerle kendini yenileyerek ülkemiz adına umut verici yeni bir dönemin kapılarının aralanmasını temenni ediyoruz. Bunun için önce 31 Mart'taki dersi sağlam tutmak gerekir. 31 Mart'ta bunlara gittikleri yolun yol olmadığını göstermemiz lazım. Kayseri'nin bu konuda öncülüğü kimseye bırakmayacağına inanıyorum.