Başkan Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuşuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri sonrası Ankara’da bulunan Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde önemli açıklamalar yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir ziyareti sonrası Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni’ne katıldı.
Erdoğan, burada yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz’de yaşananlara ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.
‘Dönüş yok'
Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin ‘Artık buradan dönüş yok’ dedi.
’Hodri meydan’
Erdoğan düşmanlara ‘Hodri meydan’ dedi.