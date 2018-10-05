0553 313 94 23

Başkan Erdoğan Kızılcahamam'a geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gelerek toplantının yapılacağı otele geçti.

05 Ekim 2018 Cuma 22:11
Başkan Erdoğan Kızılcahamam'a geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine geldi.

Helikopterle Kızılcahamam'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra toplantının yapılacağı Eliz Hotel'e geçti.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da Kızılcahamam'a geldi.

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 22:11
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. ak parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 16 tutuklama!
    1. Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 16..
    2. İki Avrupa ülkesinden önemli anlaşma!
    3. Terör örgütü avukatı Ömer Kavili..
    4. Gençlerbirliği geri dönüyor! 8'de 8..
    5. ABD kıskacındaki Hindistan'dan flaş..
    6. Prof. Dr. Hamdi Okur: İmam hatiplik..
    7. Suyu cam şişeden için!
    8. Kükürtlü sabununun faydaları nelerdir?..
    9. İnatlaşma hastalık mı?
    10. Maaşlarını alamayan işçiler bakın ne..
    11. Emziren anneler baharatlı yiyecekler..
    12. Sırt üstü yatanlar dikkat!
    13. İran'dan Netanyahu'ya sert yanıt!
    14. Çocuk diyabetine karşı temkinli olun
    15. Yandaş olunca suç değil! "İsmail..
    16. Cengiz Ünder'e dev talip! Tam 60..
    17. Donald Trump'ın sinsi planı! Sınır..
    18. Terör devleti İsrail 2 çocuğu vurdu!
    19. Devrilen traktörün altında kalan genç..
    20. Radyasyon delip geçiyor
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı