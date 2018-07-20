Başkan Erdoğan kapıları açtı! Devlette kariyer imkanı...

Hükümet kamuda emekliliği artırmak için yeni teşvikler yaşama geçirmeye hazırlanırken devlette kariyer kapıları da sonuna kadar açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan kararnameyle Cumhurbaşkanlığı'na bağlı 8 başkanlıkta uzman kadrolara atanma hakkı verildi. Sosyoloji, psikoloji ve mühendislikte lisansüstü eğitim yapanlar kaymakam olabilecek, öğretmenler de kariyer mesleklerine atanabilecek. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi uluslararası programlarda gençlere iş fırsatları yaratacak. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bilim insanlarının ve araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkânlar sağlayacak.

ETKİN HİZMET

Kamuda emeklilik yaşı gelen personele yüzde 50'ye varan ikramiye artışı için çalışmalar sürerken, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile personel rejiminde de önemli adımlar atıldı. Başkan Erdoğan kurum ve kuruluşları etkin hizmet anlayışına uygun şekilde yenileyeceklerini açıklarken, kararnameye göre güçlü Türkiye'nin inşasını yetenekli ve donanımlı kadrolar omuzlayacak. Türkiye'nin insan kaynakları envanteri çıkarılırken, memurların performansını artıracak programlar devreye girecek. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre atılacak önemli adımlar şöyle:

Başkanlığın uygun görmesi durumunda uzman yardımcıları, denetçi, kontrolör de başkanlıklarda görev alabilecek. Atamalarda merkez teşkilatlarda çalışma şartı aranacak. Savunma Sanayi Başkanlığı uzman, uzman yardımcıları istihdam edecek. Bu kadrolar araştırma, analiz, denetim, inceleme yetkisine sahip olacak. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi de gençlere iş fırsatları yaratacak. Bu Başkanlık AB'nin eğitim, gençlik programları Türkiye'de duyuracak.

5 ALANA KAYMAKAMLIK HAKKI

Kaymakam adaylığına başvuru yapma hakkı tanınan bölüm sayısı artırıldı. Sosyoloji, psikoloji mezunları da kaymakam olabilecek. Ayrıca sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri mezunu olup 5 alanda lisansüstü eğitim yapanlar da bu haktan yararlanabilecek. Öğretmenlerin de kariyer mesleklerine atanmasının önü açıldı. Sekiz yıllık hizmeti olan öğretmenler yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak kaydıyla müfettiş yardımcısı, denetmen yardımcısı olabilecek.