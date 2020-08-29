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Gündem Başkan Erdoğan jest yapmıştı! Devlet Bahçeli arayıp endişesini dile getirdi
Gündem

Başkan Erdoğan jest yapmıştı! Devlet Bahçeli arayıp endişesini dile getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Adana’da yapılan köprüye, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’nin adı verilmişti. Bahçeli, Erdoğan’ı arayıp endişelerini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 08:16:00 - 2020-08-29 08:18:22
Başkan Erdoğan jest yapmıştı! Devlet Bahçeli arayıp endişesini dile getirdi

Adana’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Devlet Bahçeli adı verilen köprü için Bahçeli Erdoğan’ı arayarak endişesini dile getirdi.

Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında MHP Liderinin Başkan Erdoğan’ı arayarak, köprüye başka isim alternatiflerini sunduğunu yazdı. Selvi’ye göre, Bahçeli bir de endişesini dile getirdi.

Abdulkadir Selvi, geçen günkü yazısında Erdoğan’ın Bahçeli’ye vefası yazısında Adana’da üretimi durdurulan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yapılarak hizmete açılan Devlet Bahçeli köprüsünden bahsetti.

Bugünkü yazısında ise, Devlet Bahçeli’nin Erdoğan’ı arayarak şu endişesini yazıya döktü;

“Benim de bir hassasiyetim var. İsmimin köprüye verilmesinden dolayı cumhur ittifakının yıpratılmaya çalışılmasından endişe ediyorum. Bu nedenle köprünün isminin Recep Tayyip Erdoğan olmasını öneriyorum.” dedi. Bahçeli, “Bu köprünün yapılması Adana için elzem. Trafiği rahatlatacak, Adana halkının hizmetine sunulacak. O nedenle ben bu köprünün yapılmasından yanayım. Ancak adının Devlet Bahçeli köprüsü olması yerine Recep Tayyip Erdoğan köprüsü olmasını öneriyorum” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Jestler yarışıyor

Artık birbirinize jest yapmak yerine ekonomik zorluklardan bunalan vatandaşa jest yapsanız
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Yüksel

O isim senin hakkında devlet bey.dandik bir belediye başkanı yunan makaryosun heykelini yapıyor laf olmuyorsa seninki niye olsun.
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