Başkan Erdoğan jest yapmıştı! Devlet Bahçeli arayıp endişesini dile getirdi

Adana’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Devlet Bahçeli adı verilen köprü için Bahçeli Erdoğan’ı arayarak endişesini dile getirdi.

Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında MHP Liderinin Başkan Erdoğan’ı arayarak, köprüye başka isim alternatiflerini sunduğunu yazdı. Selvi’ye göre, Bahçeli bir de endişesini dile getirdi.

Abdulkadir Selvi, geçen günkü yazısında Erdoğan’ın Bahçeli’ye vefası yazısında Adana’da üretimi durdurulan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yapılarak hizmete açılan Devlet Bahçeli köprüsünden bahsetti.

Bugünkü yazısında ise, Devlet Bahçeli’nin Erdoğan’ı arayarak şu endişesini yazıya döktü;

“Benim de bir hassasiyetim var. İsmimin köprüye verilmesinden dolayı cumhur ittifakının yıpratılmaya çalışılmasından endişe ediyorum. Bu nedenle köprünün isminin Recep Tayyip Erdoğan olmasını öneriyorum.” dedi. Bahçeli, “Bu köprünün yapılması Adana için elzem. Trafiği rahatlatacak, Adana halkının hizmetine sunulacak. O nedenle ben bu köprünün yapılmasından yanayım. Ancak adının Devlet Bahçeli köprüsü olması yerine Recep Tayyip Erdoğan köprüsü olmasını öneriyorum” ifadelerini kullandı.