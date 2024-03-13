Başkan Erdoğan: İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün ayağımızda pranga boynumuzda zincir olur

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü, 81 il ile yurt dışında da birçok bölgede törenlerle kutlandı.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yıldönümünde kabri başında anıldı.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı’nın yazarı, milletvekili, şair ve mütefekkir Mehmet Akif Ersoy’un mezarının başında yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İstanbul Müftü Yardımcısı Metin Akbaş, dua etti. Ersoy’un kabrine karanfil bırakan İstanbul Valisi Davut Gül, sonrasında törene katılan çocuklarla bir süre sohbet etti.

Medeniyetimizi yüreklere işledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. İstiklal Marşı'nın, millet olarak hürriyet kazanmak, vatanı işgalden kurtarmak ve yeni bir gelecek inşa etmek için bir asırdan daha uzun süre önce milli mutabakatın ifadesi olduğunu belirten Erdoğan, "Medeniyet birikimimiz, değerlerimiz, inancımız, milletimizin tarihteki yürüyüşü İstiklal Marşımızın mısralarında vücut bulmuştur. İstiklal Harbi'ni yürüten TBMM’nin iradesi, kararlılığı; askerimizin cephedeki fedakarlığı, azmi, vatan aşkı İstiklal Marşı'na yansımıştır" ifadelerine yer verdi.

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Bugün de İstiklal Marşı'ndaki her lafzı, her mesajı bedeninin ve ruhunun her zerresiyle özümseyen gençlerin olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Bayrak ve ezan hassasiyetini yeri geldiğinde canı pahasına koruyan evlatlarımız vardır. Türk Milleti'nin binlerce yıllık devlet ve medeniyet davasını on kıtada yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün, ayağımıza esaret prangası, boynumuza zillet zinciri vurulmuş demektir. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, başta İstiklal Marşı'mız olmak üzere eserleriyle ve fikirleriyle her zaman saygıyla yâd edilecektir. Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."

41 il, 41 öğrenci, 41 mısra

Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 41 şehirde öğrenim gören öğrencilerin seslendirdiği 41 dizeli İstiklal Marşı, Balıkesir Karesi Ortaokulu öğretmenlerinden Zeynep Alagöz Usalp, Tuğçe Vatansever ve Zehra Canan Bozdemir tarafından birleştirilerek video klibe dönüştürüldü.​