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Siyaset Başkan Erdoğan: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım
Siyaset

Başkan Erdoğan: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katıldığı AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın Sakarya'daki toplantısına telefonla bağlanarak partililere hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 14:10:00 -
Başkan Erdoğan: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım

Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Binali Yıldırım, partililerin "Reisi ara" tezahüratlarının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Buluşmaya bağlanan Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, 2023'e giden yolda bu tür istişare toplantılarının çok verimli olacağına inandığını söyledi.

Dün Siirt'te olduklarını anımsatan Erdoğan, "Siirt'te yapmış olduğumuz toplantılar da hamdolsun çok verimli ve faydalı oldu. Teşkilatımızın duymuş olduğu heyecanı Siirt'te de görmenin mutluluğunu yaşadık. Bir şeyi sizlerden özellikle rica ediyorum; Artık 2023'e giden yolda ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak yoğun çalışmanın içerisinde olmamız lazım. Ana kademe alanında çok yoğun çalışmalı, kadın kolları çalmadık kapı bırakmamalı, gençlik kollarımız ise yine TEKNOFEST kuşağı olarak yoğun çalışma içinde olmalı" dedi.

"İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım"

AK Parti'nin 19 yılda yaptığı çalışmaların tüm millete anlatılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Eğer bunu, millete mal edemiyorsak bilelim ki vebal altında oluruz. Çünkü hala neler yaptığımızı bilmeyenler var. Bunları milletimize anlatmamız lazım" diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul, bu işin adeta lokomotifi durumunda olmalıdır, çünkü lokomotif nereye gidiyorsa vagonlar da oraya gidiyor. İstanbul adeta bu işte lokomotiftir. Türkiye'nin şu anda 15 milyon nüfusuyla İstanbul'un, 2023, ardından 2024 olmak üzere, yeniden sahibini bulması lazım. Bu da AK Parti'dir. Şu anda seçimlerden bu yana İstanbul'da çivi çakılmıyor çivi, ağaç dikilmiyor. İstanbul artık garip. 2023'le birlikte yeniden doğuşu, yeniden dirilişi, başta İstanbul olmak üzere, kazanmamız ve kazandırmamız lazım. Onun için yükümüz ağır, Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

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