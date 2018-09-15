Başkan Erdoğan İstanbul'da!
Başkan Erdoğan, Azerbaycan'daki resmi tamamlanması üzerine yurda dönüş yaptı. Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Şahin karşıladı.15 Eylül 2018 Cumartesi 21:39
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki resmi temaslarını tamamlayarak yurda döndü.
Başkan Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "CAN", saat 21.22'de Atatürk Havalimanı'na indi.
Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Şahin ile diğer yetkililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da İstanbul'a geldi.
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