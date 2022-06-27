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Siyaset Başkan Erdoğan İspanya yolcusu
Siyaset

Başkan Erdoğan İspanya yolcusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Zirvesi" için yarın İspanya'ya gidecek.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 22:14:00 -
Başkan Erdoğan İspanya yolcusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de 28-30 Haziran'da gerçekleştirilecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere yarın İspanya'ya gidecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre zirvede, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ittifaka yansımaları değerlendirilecek, bu kapsamda NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek.

Madrid'de, ittifakın gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konseptinin onaylanması da gündemde olacak.

Erdoğan, zirve kapsamında ayrıca, bazı müttefik ve ortak ülke liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirecek.

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