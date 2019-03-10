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Başkan Erdoğan İskenderun'da konuştu

Başkan Erdoğan, İskenderun mitinginde halka hitap etti.

10 Mart 2019 Pazar 17:51
Başkan Erdoğan İskenderun'da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıt Alanı’nda düzenlenen İskenderun mitinginde konuştu.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Son 17 yılda milletimiz birlik ve beraberliğine sahip çıkarak her türlü provokasyonu önledi. Kurgulanan hiçbir tezgah bu ülkede tutmadı.

Kutuplaştırma siyasetine izin vermedik. Cunta zihniyetine izin vermedik.

Mahkemelerimiz döktükleri her damla kanın hesabını alçaklardan tek tek soruyor. Artık Türkiye’de kimsenin işlediği suç yanına kar kalmıyor.

Pensilvanya’daki şarlatanın kuklalarına rağmen bu ülkede adaleti mutlaka tecelli ettireceğiz.

Ülkemize karşı her türlü oyunu hem masada hem de sahada bozacağız.

“YPG bize saldırmaz” diyen CHP’nin başındaki gafile rağmen Suriye'nin kuzeyinde ülkemiz karşıtı bir terör koridorunun oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz.

Zulümden kaçan muhacirleri düşmanlaştırıp PYD'nin avukatlığını yapan CHP'nin başındaki o zata rağmen inşallah Suriyeli kardeşlerimizin huzur içinde evlerine dönebileceği güvenli bölgeyi tesis edeceğiz.

31 Mart sadece bir belediye seçimi değil bir beka seçimidir.

Ayrıntılar geliyor...

 

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 17:51
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