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Siyaset Başkan Erdoğan ile kongreye katılacaktı! Test sonuçlarını alınca...
Siyaset

Başkan Erdoğan ile kongreye katılacaktı! Test sonuçlarını alınca...

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek olan AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı kongresine eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine katılamadı.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 14:28:00 -
Başkan Erdoğan ile kongreye katılacaktı! Test sonuçlarını alınca...

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı kongreye katılamadı.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nın kongresi, İzmit’te Uluslararası Fuar Merkezi’nde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı kongre öncesi dün kongreye katılacaklar koronavirüs testi yaptırdı. Kongrede yeniden başkanlığa tek aday olan AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve eşi Feriha Ellibeş de test yaptırdı. Feriha Ellibeş’in testi pozitif, Mehmet Ellibeş’in testi ise negatif çıktı.

Mehmet Ellibeş eşinin testinin pozitif çıkması üzerine temaslı olması nedeniyle evinde izole oldu. Mehmet Ellibeş bu nedenle kongreye katılamadı.

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