  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Başkan Erdoğan Güney Kore liderini böyle ikna etti... O anlar kamerada
Siyaset

Başkan Erdoğan Güney Kore liderini böyle ikna etti... O anlar kamerada

Başkan Erdoğan'ın Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'u kürsüye çıkması için ikna ettiği anlar kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 19:08:00 - 2022-03-18 19:08:57

Dünyanın iki ayak arası en uzun mesafeye ve en uzun kule yüksekliğine sahip köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü bugün açıldı.

Açılış töreni öncesi birçok isim kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Konuşmaları dinleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yanında oturan Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'dan da kürsüye çıkıp konuşma yapmasını istedi. O anlar kameralara yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay