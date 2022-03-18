Başkan Erdoğan Güney Kore liderini böyle ikna etti... O anlar kamerada

Dünyanın iki ayak arası en uzun mesafeye ve en uzun kule yüksekliğine sahip köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü bugün açıldı.

Açılış töreni öncesi birçok isim kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Konuşmaları dinleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yanında oturan Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'dan da kürsüye çıkıp konuşma yapmasını istedi. O anlar kameralara yansıdı.