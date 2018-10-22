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Başkan Erdoğan gençlere seslendi: Yeniden diriliş şahlanış dönemi

Diyarbakır’ın ardından dün de İstanbul’da gençlerle buluşan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu dönemin adı, yeniden diriliş, yeniden şahlanış dönemidir. Bu dönem yeniden büyük Türkiye idealimizi pratiğe dökme dönemidir” dedi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 13:51
Başkan Erdoğan gençlere seslendi: Yeniden diriliş şahlanış dönemi

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millet olarak yeni bir dönemin arefesinde bulunduklarını belirterek, “Bu dönemin adı, yeniden diriliş, yeniden şahlanış dönemidir. Bu dönem yeniden büyük Türkiye idealimizi pratiğe dökme dönemidir” dedi. Erdoğan, Eyüpsultan’daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi’nin açılışında, milletin desteğiyle darbe dönemlerinin baskıcı, faşist, insanı ezen anlayışını rafa kaldırdıklarını, 28 Şubat dönemlerinin üniversitelerdeki utanç sahnelerine son verdiklerini söyledi. Başkan Erdoğan, 2002’den bu yana hayata geçirdikleri reformlarla ülkenin 2053 ve 2071 vizyonlarını sırtlanacak gençleri yetiştirmek için gerekli altyapıyı, bunun için ihtiyaç olan zemini kurduklarını düşündüğünü söyledi.

Yayılmacı emellerimiz yok

Başkan Erdoğan, şöyle konuştu: “Elbette bu idealin bir yanı coğrafyamızla ilgilidir. Ancak bu asla yayılmacı bir ideal değildir. Bizim ideallerimize bu tarz kulp takanların gayesinin meseleyi anlamaktan ziyade daha başından yaftalamak, mahkum etmek olduğunu biliyoruz. Gayesi üzüm yemek yerine bağcıyı dövmek olan bu çevreleri nazarı dikkate almadık, almıyoruz. Biz kendimizle beraber kardeşlerimizin, dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların huzur, barış, güven içinde yaşadığı bir küresel sistemin savunuculuğunu yapıyoruz.

İstanbul’un ulaşım sorunu bitecek!

Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılış törenine de katılan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Halen inşası süren diğer projelerle birlikte raylı sistem uzunluğumuzu 2019 yılında 355 kilometreye, yeni projelerle de nihai olarak bin kilometrenin üzerine çıkarma kararındayız. Bu yıl sonuna kadar, metroya dönüştürdüğümüz 63 kilometre uzunluğundaki eski Gebze-Halkalı banliyö hattını da inşallah hizmete açıyoruz. İstanbul’un diğer tüm sorunlarıyla birlikte ulaşım sorununu çözmeden bize durmak, dinlenmek yok.

Uyuşturucuları af edemeyiz

Af tartışmalarına da değinen Erdoğan, “Şimdi birileri çıkarmış af, af. Mağdur, mazlum ‘Affettim’ diyorsa o ayrı ama biz asla. O zaman adil, adaletle hükmeden iktidar olamazsınız. Devlete karşı işlenen suçları devlet affeder o ayrı bir konu ama şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. Bu böyle bilinsin. Demokratik bir şekilde sordum, cevabımı aldım. 50 bini aşkın uyuşturucu suçlusunun cezaevlerinde olduğu günlerde, biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?

Miting gibi metro açılışı

İstanbul’da, “Ümraniye-Çekmeköy Sancaktepe Metro Hattı Açılış Töreni”ne katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alanda kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Ardından coşkulu kalabalığa hitap eden Erdoğan, şunları dile getirdi: “Ülkemizin ilk sürücüsüz metrosunun çalıştığı bu hattın ilk bölümü olan Üsküdar-Ümraniye kısmında, yaklaşık 11 ayda 15 milyon yolcu taşındı. Yeni bölümün de açılmasıyla Üsküdar’dan metroya binen bir kardeşimiz, 27 dakikada Çekmeköy’e ulaşacak.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 13:51
  1. İstanbul
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi
  4. 28 Şubat dönemleri
  5. Başkan Erdoğan
  6. Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattı
  7. Gebze-Halkalı banliyö hattı
  8. Af tartışmaları
  9. Ümraniye-Çekmeköy Sancaktepe Metro Hattı Açılış Töreni

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