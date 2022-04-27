Başkan Erdoğan gençlere seslendi

Programları kapsamında Sivas'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen iftar programının ardından gençlerin kendisiyle görüşme talebini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletti.

Telefon bağlantısıyla gençlere seslenen Erdoğan, alanda bulunanları selamladı.

Kadir Gecesi'ni tebrik eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Rabbim bizleri ramazanı şerife kavuşturduğu gibi temennimiz odur ki pazartesi günü de Ramazan Bayramı'yla bizleri müşerref kılsın. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Şunu hiçbir zaman unutmayacağız; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah sizlerle ilgili 2023'ü farklı görüyorum. Sivas zaten bu işin evelallah kalesidir. Hepinize, kalbi selamlarımı gönderiyorum. Sağ olun, var olun."

"Kişi başına düşen yeşil alan miktarını yakalamak istiyoruz"

Bakan Kurum ise Sivas'a yapılan hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Kadim şehir Sivas'ta çocuklar ve gençler için 7 millet bahçesi yaptıklarını, kentteki yeşil alan miktarını iki katına çıkarttıklarını belirten Kurum, "Amacımız var, hedefimiz var ve inşallah 2 milyon 250 bin metrekareye yenilerini eklemek suretiyle aynı gelişmiş ülkelerdeki gibi kişi başına düşen yeşil alan miktarını Sivas'ta, 81 ilimizde yakalamak istiyoruz." dedi.

Sivas'ta eski stadyum yerinde millet bahçesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldığını anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

"Şarkışla millet bahçemizin 1. etabını tamamladık. Zara millet bahçemiz açılışa hazır hale geldi. Koyulhisar Eğriçimen millet bahçesinin de yapımına devam ediyoruz. Merkez'de Yüceyurt ve Seyfebeli'de yer alan millet bahçelerimizin de projelendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Haralar bölgesi atıl bir durumdaydı, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakanlıklarımızın destekleriyle tüm bölgeye hizmet verecek şekliyle 251 bin metrekarelik alanda Hamidiye Kültür Bahçemizi Sivaslı kardeşlerimizle buluşturduk. Yine Kızılırmak daha da güzelleşin diye sahil şeridi atık su hattı projesine devam ediyoruz. Sivas'ta 2002 yılında bir tane dahi atık su arıtma tesisi yokken, 2021 yılı itibarıyla şehrimizde 6 tane atık su arıtma tesisimiz var. Bu sultan şehirdeki vatandaşlarımızın yüzde 90'ına atık su hizmeti veriyoruz. Yüzde yüze inşallah en kısa zamanda ulaşacağız."

Kurum, katı atıkların yönetiminin ekonomik ve sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla projeler yürüttüklerini ifade etti.

İller Bankası eliyle yatırım değeri 2,3 milyar lira olan 165 proje gerçekleştirdiklerini aktaran Kurum, yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

"Sivas'ta 9 bin 200 konutu tamamladık"

TOKİ tarafından Sivas'a yapılan hizmetleri de anlatan Bakan Kurum, "Sivas'ta TOKİ Başkanlığımızla yaklaşık 9 bin 200 konut ile bu konutları besleyecek sosyal donatıları tamamladık, vatandaşlarımıza teslim ettik. Şu anda devam eden yaklaşık 2 bin 450 konut ile ticaret merkezleri, cami, hükümet konağı, sosyal tesisler ve millet bahçesinin yapımına devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aşık Veysel'in "Ölümsüz olmak istersen eğer / Dünyaya bırakırsın bir eser" sözünü hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:

"İşte biz en baştan beri bunu söylüyoruz, eser üreteceğiz diyoruz, hizmet yapacağız diyoruz. İşte eserle, hizmetle alakası olmayanların hem hukuku hem de millet iradesini nasıl hiçe saydıklarını da hep birlikte görüyoruz. Bu zihniyet, hukuku hiçe sayıyor, bağımsız yargının kararlarını sorguluyor, milletin iradesine dil uzatıyor, bu ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanını hadsizce tehdit ediyor. Ne zaman kendilerine proje, vizyon, gelecek desek ipe un seriyorlar ve bu millet bunları şöyle ne zaman yoldan çevirip kendilerine 'sizin üretiminiz nerede, yatırımınız nerede, projeniz nerede?' dese, bunlar milletimize akıl öğretmeye çalışırlar. Geçen gün duydum. Sivaslılar bunları ölçmüş, biçmiş bunların karakterini ortaya koymuş. Sivaslılar bunlara ne demiş, 'Tembele iş buyur! Tembel dönsün sana akıl öğretsin!' demişler. Bunlar maalesef tembellikleriyle ön plana çıkıyorlar. Biz her zaman bir hayal peşinde koştuk ve yolumuzdan hiçbir zaman sapmadık. Büyük Türkiye hayalinden bir an bile geri adım atmadık, atmayacağız."

"Cumhurbaşkanımızı bir kez daha rekor bir oyla yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz"

Türkiye'nin bağımsızlığının sembol şehri Sivas için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirten Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemiz için, devletimiz için, al bayrağımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu sokakların yetiştirdiği şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun söylediği gibi, 'Hizmet ettiğimiz bu bayrak öyle bir bayraktır ki içinde vatan vardır, içinde şehitlerin dökülen kanı vardır, iki cihan vardır, din vardır, iman vardır.' İşte bu yüzden Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Allah’ın yardımı ve milletimizin dualarıyla al bayrağımızı her zamankinden daha büyük bir gururla, her zamankinden daha yüksek bir noktaya azimle çıkartacağız ve azimle hizmet etmeye devam edeceğiz. Ülkemizin, geleceğimizin 100 yılını şekillendirecek olan 2023 seçimlerinde liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha rekor bir oyla yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz."

Bakan Kurum, daha sonra kentte eşi böbrek yetmezliğinden vefat eden Makbule Naçar'ın evini ziyaret ederek, aile bireyleriyle sohbet etti.

Çocuklara hediyeler veren Kurum, ihtiyaç sahibi aileye ev hediye edileceğinin müjdesini verdi.

Öte yandan Bakan Kurum, iftar öncesi Sivas Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.