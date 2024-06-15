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Gündem Başkan Erdoğan G7 Zirvesi'nin havasını değiştirdi
Gündem

Başkan Erdoğan G7 Zirvesi'nin havasını değiştirdi

Yeniakit Publisher
2024-06-15 09:31:00 -
Başkan Erdoğan G7 Zirvesi'nin havasını değiştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel davetli olarak katıldığı G7 zirvesinden “Dünya, Gazze'deki katliama artık sessiz kalmamalı” diye seslendi. Öte yandan Başkan Erdoğan G7'ye gelmeden önce 'Meloni'nin Macron'a soğuk baktığı' görüntüler üzerinden 'magazinsel' haberler konuşulurken, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla birlikte zirvenin ana teması olan küresel ekonomi ve siyaset ciddiyeti ağırlık kazandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın Bari kentinde dünyanın sanayileşmiş 7 büyük ekonomisini bir araya getiren G7 zirvesinin ikinci günündeki oturuma özel davetli olarak katıldı.

Başkan Erdoğan'ı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni karşıladı.

LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katılan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Ürdün Kralı 2. Abdullah, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de ayrıca görüştü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Zirveden önce, "Küresel sorunların ve bölgesel çatışmaların çözümünde G7 ülkelerinden daha adil, kapsayıcı ve gerçekçi bir yaklaşım bekliyoruz" mesajı yayınlayan Erdoğan, liderlere de, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması adına Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiyi ve insani yardımları anlatarak, İsrail'in 8 aydır gerçekleştirdiği katliama dünyanın artık sessiz kalmaması çağrısında bulundu.

Erdoğan, Gazze için kalıcı ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüme yönelik baskıların arttırılmasını istedi.

İSLAM DÜNYASINA UYARI

Erdoğan'ın, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüşmesinde, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı soykırım politikalarına İslam Dünyası'nın birlik içinde karşı koymasının önemli olduğunu vurguladı.

G7'DE ATMOSFERİ DEĞİŞTİREN LİDER

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Başkan Erdoğan'ın gelmesinden önce G7'de gazeteciler ve medyada "Meloni'nin Macron'a soğuk baktığı" görüntüler üzerinden 'magazin' haberleri konuşuluyordu.

Erdoğan'ın gelişiyle birlikte zirvenin ana teması olan küresel ekonomi ve siyaset ciddiyeti ağırlık kazandı.

Erdoğan, liderlerle selamlaşırken, diğerlerinin de göz ucuyla takip etmesi objektiflere de yansıdı.

Zirve masasında da Erdoğan'ın solunda Biden, sağında da Ürdün Kralı Abdullah'ın oturması da Erdoğan'ın ve Türkiye'nin küresel konumuna işaret ediyordu.

Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile sohbeti de, gazetecilerin görüntü almak için yarıştığı anlardan biriydi.

BIDEN O İÇECEĞİ ÖZEL GETİRTTİ

Liderler masasında dikkati çeken tek ayrıntı, ABD Başkanı Biden'ın önündeki kutu içecek oldu. Masa, sadece soda ve su ile donatılmışken, sadece Biden'in önünde özel olarak getirilmiş kutu içecek vardı. Aynı küresel içecek markası, İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırıları başladığında, Türkiye ve dünyada birçok ülkede halkların 'ambargolu ürünler' listesinde yer almıştı.

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Yorumlar

hasan

hahaaa ona eminiz
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