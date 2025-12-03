  • İSTANBUL
Gündem Başkan Erdoğan, Finlandiya lideri Stubb ile görüştü
Gündem

Başkan Erdoğan, Finlandiya lideri Stubb ile görüştü

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan, Finlandiya lideri Stubb ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın Filistin Devleti'ni tanımasının memnuniyet verici olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Türkiye ile Finlandiya arasında ikili ticaret hacmini artırmak için gayret gösterdiklerini, ilişkileri atılacak adımlarla ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

 

Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki barış sürecinin başarıyla tamamlanması için gayret gösterdiğini, İstanbul müzakerelerinin işlevselliği kanıtlanmış bir diplomatik zemin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki ateşkesin uygulanmasını yakından takip ettiğini, bölgede kalıcı barışın iki devletli çözüm vizyonuyla mümkün olduğunu, Finlandiya'nın Filistin Devleti'ni tanımasının memnuniyet verici olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Finlandiya'nın 6 Aralık Bağımsızlık Günü'nü de kutladı.

