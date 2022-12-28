Başkan Erdoğan EYT düzenlemesini açıklayacak

Milyonların gözü kulağı emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine çevrildi. EYT düzenlemesiyle ilgili kritik bir görüşme gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir toplantı yapılıyor. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yer alıyor.

Toplantıda düzenlemeye nihai halinin verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam 19:45'te EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak.

Erdoğan yılbaşından önceyi işaret etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT ile ilgili geçen pazartesi yapılan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak" ifadelerini kullanmıştı.

EYT kimleri kapsıyor?

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar EYT'li olarak nitelendiriliyor. Bu tarihte çıkan yasa sonrasında emeklilik için 58'e kadar uzatılan yaş şartı getirilmişti. Yasa öncesinde kadınlar 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim, erkekler de 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin primi doldurduklarında emeklilik hakkı kazanıyorlardı.