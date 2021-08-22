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Ekonomi Başkan Erdoğan duyurdu! 5 bin 872 personel alınacak
Ekonomi

Başkan Erdoğan duyurdu! 5 bin 872 personel alınacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 bin 872 personel alınacağı müjdesini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 13:27:00 -
Başkan Erdoğan duyurdu! 5 bin 872 personel alınacak

Başkan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını duyurdu.

Erdoğan, Twitter hesabından personel alımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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