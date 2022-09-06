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Gündem Başkan Erdoğan duyurdu! 2 ülkeye daha kimlikle seyahat başlıyor
Gündem

Başkan Erdoğan duyurdu! 2 ülkeye daha kimlikle seyahat başlıyor

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç, konsey üyeleri Komsic ve Dodik ile ortak basın toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, artık Bosna Hersek ve Sırbistan'a kimlikle seyahat yapılabileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 16:04:00 - 2022-09-06 16:27:50
Başkan Erdoğan duyurdu! 2 ülkeye daha kimlikle seyahat başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Balkan turumuzun ilk durağı olan Bosna Hersek'te bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Dışişleri Bakanlıklarımız tarafından yapılan ortak açıklamalar üzerine, siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilerin ötesinde sahip olduğumuz bağlar ilişkilerimizin sağlam temelini oluşturuyor. Görüşmelerde ilişkilerimizi daha da ileri seviyelere taşımak için atabileceğimiz adımları ele aldık.

Bosna Hersek 2 Ekim'de yapılacak bir seçime hazırlanıyor. Seçim arefesinde böyle bir seyahati gerçekleştirmek bizler için de ayrı bir mutluluk vesilesi. Seçim sonuçlarının tüm Bosna Hersek için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bosna Hersek'teki mevcut sıkıntıların aşılması amacıyla Türkiye olarak elimizden geleni yapmakta hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum. 876 milyon dolara ulaşan ikili ticaretimizi geliştirmek amacıyla neler yapabileceğimizi ele aldık. Saraybosna-Belgrad otoyolu projesine büyük önem veriyoruz.

İki ülkeye kimlikle seyahat başlıyor

Bu projeyi yalnızca bölge ülkeleri değil bölge halklarını da birbirine bağlayacak bir proje olarak değerlendiriyorum. Türkiye olarak Bosna Hersek'e yönelik kalkınma yardımlarımızı hız kesmeden sürdürürken bir yeni adımı kimlik kartlarıyla Bosna Hersek-Tükiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını da verdik. Bundan böyle Bosna Hersek'ten Türkiye'ye, Türkiye'den Bosna Hersek'e kimlik kartıyla seyahat yapılabilecek. Yarın aynı şekilde Sırbistan ile de anlaşmayı imzalayacağız.

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