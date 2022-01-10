Başkan Erdoğan duyurdu: 15 bin atama daha yapıyoruz

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Türkiye ekonomide, üretim ve sanayileşme alanında içine hapsedildiği cendereyi onca gayretine rağmen kırmayı bir türlü başaramadı. 28 Şubat ve ardından gelen 2001 krizinin ekonomide açtığı faturayı çok uzun yıllar ödemeye devam ettik. Ülkemizin sanayi konusunda da geri bırakılması kötü niyetli bir senaryonun eseridir.

Kalkınma yarışına girdiğimiz ülkeler hızla gelişirken biz geri kalmışlığa mahkum edildik.

Milletimize, Türkiye'yi dört ana sütun üzerinde yükseltme sözü verdik. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olduğunu ifade ettik. Eğitimin ikinci plana itilmesine izin vermedik, bütçede aslan payını eğitime ayırdık.

15 bin atama yapılacak

İnşallah bu ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz.

Kız öğrencilerimize yönelik ötekileştirici, baskılayıcı uygulamaları kaldırarak eğitime katılımlarını artırdık. İkna odaları ve katsayı utancını bu ülkeye yaşatan zihniyetin son günlerde tehdit diline yeniden sarıldığını görüyoruz. Buradan şu ikazı yapmak istiyorum: 15 Temmuz'da şahit olduğumuz, milletimizin hak ve özgürlüklerini koruma konusundaki kararlılığını açıkça göstermiştir. Türkiye'yi 28 Şubat karanlığına geri döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Kız çocuklarımız ve okulları arasına yeni duvarlar örülmesine kesinlikle izin vermeyiz.

Ayrıntılar geliyor...