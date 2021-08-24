Başkan Erdoğan duyurdu: 115 milyar dolara çıkacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, göreve geldiklerinde Türkiye'nin yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 1'in altında olduğunu belirterek bunu yüzde 5,1'e getirdiklerini söyledi.

Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinin 109 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacağını açıkladı.

"Türkiye bölgesinde egemenlik haklarını gerçek anlamda kullanabilen az sayıdaki ülkelerden biri. Bazen birileri '19 yılda ne yaptınız?' diyecek cüreti gösterebiliyorlar. Bu tür ithamlara vereceğimiz en güzel cevap 19 yılda yaptıklarımızı anlatmaktır. Cari açığı 2019'da fazlaya dönüştürmeyi başarmıştık, yakında yeniden aynı tabloyu göreceğiz" diyen Başkan Erdoğan şunları kaydetti:

"115 milyar dolara çıkacak"

"Türkiye'nin yıllık ortalama büyüme oranını yüzde 1'in altında aldık yüzde 5,1 seviyesine getirdik. Merkez Bankası rezervlerimiz şu an 109 milyar dolar seviyesindedir. Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacak."