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Dünya Başkan Erdoğan dünyaya haykırmıştı! BM sonunda dize geldi: Guterres'ten çarpıcı itiraf
Dünya

Başkan Erdoğan dünyaya haykırmıştı! BM sonunda dize geldi: Guterres'ten çarpıcı itiraf

Yeniakit Publisher
2024-02-26 18:39:00 - 2024-02-26 18:45:02
Başkan Erdoğan dünyaya haykırmıştı! BM sonunda dize geldi: Guterres'ten çarpıcı itiraf

ABD'nin vetosuyla, İsrail'in Gazze'de sivil katliamına çözüm getiremeyen Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin otoritesinin sarsıldığını itiraf eden Genel Sekreter Antonio Guterres, "Konsey'in yapısında ve çalışma yöntemlerinde ciddi bir reforma ihtiyaç var” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre’nin Cenevre kentinde İnsan Hakları Konseyi'ne hitap etti. Guterres, nedeniyle BM Güvenlik Konseyi’nin İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yeterince tepki verememesinden üzüntü duyduğunu belirterek, söz konusu çatışmaların BM Güvenlik Konseyi’nin otoritesinin ciddi şekilde belki de ölümcül bir şekilde sarsılmasına neden olduğunu belirtti.

Guterres’ten BM Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısı

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin sık sık çıkmaza girdiğini ve "zamanımızın en önemli barış ve güvenlik meselelerinde harekete geçemediğini" söyleyerek, "Konsey'in yapısında ve çalışma yöntemlerinde ciddi bir reforma ihtiyaç var” dedi.

“Yardım programlarımızın tabutuna son çiviyi de çakmış olur”

Gazze Şeridi’nin Refah kentini insani yardım operasyonlarının merkezi olarak tanımlayan Guterres, İsrail'in buraya geniş çaplı bir saldırı düzenlemesinin yıkıcı sonuçları olacağını belirterek, "İsrail'in şehre topyekun saldırması sadece orada barınan 1 milyondan fazla Filistinli sivil için dehşet verici olmakla kalmaz, aynı zamanda yardım programlarımızın tabutuna son çiviyi de çakmış olur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(BM) Güvenlik Konseyi, artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, 5 ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline gelmiştir." demişti.

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