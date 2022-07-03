Başkan Erdoğan defalarca uyarmıştı! Miçotakis'in korktuğu başına geldi

Türkiye'nin NATO Zirvesi'nde elde ettiği diplomatik başarının yankıları devam ederken Yunanistan'da Miçotakis'e tepki yağıyor. Başta ana muhalefet lideri Aleksis Çipras olmak üzere Yunan medyası tarafından da "başarısız" olarak nitelendirilen Miçotakis'in koltuğunun sallantıda olduğu söylentileri giderek büyüyor.

Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adımlar atmaya devam eden Yunanistan, bu kez siyasi çalkantılarla boğuşuyor. Son dönemde Türkiye'ye yönelik Ege Denizi'nde attığı provokatif adımlarla eleştiri oklarını üzerine çeken Miçotakis, NATO Zirvesi'nde de hezimete uğramasının ardından desteğini giderek kaybediyor.

Türkiye'nin, geçtiğimiz günlerde sona eren NATO Zirvesi'nde elde ettiği diplomatik başarı, Yunanistan'da büyük rahatsızlığa neden oldu. NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin masada istediğini almasını sağlayan, Finlandiya ve İsveç'le imzaladığı "Üçlü Muhtıra", Türkiye'nin kuvvetli pozisyonunu pekiştirdi.

NATO hezimeti sonrası tepki yağıyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satma konusunda verdiği olumlu mesajların ardından Yunan basını, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in başarısız dış politikasının üzerine gitmeye başladı.

Eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Aleksis Çipras, Miçotakis hükümetinin Madrid'den büyük bir hezimet ile döndüğünü söylemişti. Çipras, Miçotakis'i zehir zemberek sözlerle eleştirerek, "Acı bir diplomatik yenilgi yaşadık. Eğer ben Madrid'de başbakan olsaydım ve bu yaşansaydı ve aynı zamanda 'TurkAegean' tanımı Türkiye tarafından reklam markası olarak tescil edilmiş olsaydı Madrid'den yaya dönerdim." ifadelerini kullanmıştı.

"Eylül'de erken seçim var"

Çipras'ın bu çıkışıyla birlikte Yunan basını da zirvede Türkiye'ye tam destek verildiğini söylemiş, Yunanistan'ın diplomaside hezimete uğradığı eleştirileri yağmıştı. Zirvenin yankıları sürerken Miçotakis hükümetiyle ilgili bu kez erken seçim söylentileri gündeme geldi.

Haber ajansı AFP tarafından derlenen bir analize göre siyasi analistler, Miçotakis'in Ağustos ayı ortasında bir duyuru yaparak sonbaharda erken seçime gitmesinin beklendiğini açıkladı. Analizde, anket şirketi GPO'nun araştırma direktörü Antonis Papargiris'in değerlendirmelerine yer verildi.

Buna göre Papargiris, Yunanistan'daki tüm partilerin şu anda seçim hazırlıkları yaptığını belirtti. Çipras'ın da yapmış olduğu, "erken seçimler Eylül ayında gerçekleşecek" çıkışının ardından gelen anket sonuçları, Miçotakis'in koltuğunun sallantıda olduğu söylentilerini kuvvetlendirdi.

Miçotakis'e yol göründü

Analizde ayrıca, ülkenin içinde olduğu krize de değinildi. Ülkenin son 30 yılın en yüksek enflasyonuyla karşı karşıya olduğu belirtilirken buna ek olarak Türkiye ile yaşanan gerilimin Miçotakis'in oy oranında düşüşe neden olduğu ifade edildi.

Yaşanan enerji krizinin de Miçotakis hükümeti üzerinde baskıya neden olduğu belirtildi. Ülkenin mali destek için ayırdığı bütçenin eridiği söylenirken analizde, Maliye Bakanı Christos Staikouras'in hafta sonu Mega TV'ye verdiği demeçte "Mali yardımlar için tek bir euro bile kalmadı" ifadelerini kullanmasına da yer verildi.

Ülkenin en çok okunan gazetesi Kathimerini'nin kıdemli köşe yazarı Nikos Konstandaras da, ülkedeki son durumu ele aldığı yazısında "Bu kış zor geçecek" ifadelerini kullandı.