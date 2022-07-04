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Siyaset Başkan Erdoğan davet etti... Türkiye'ye geliyor
Siyaset

Başkan Erdoğan davet etti... Türkiye'ye geliyor

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 16:49:00 -
Başkan Erdoğan davet etti... Türkiye'ye geliyor

Ziyaret kapsamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin başkanlığında Ankara'da Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı yapılacak.

İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek zirvede, Türkiye-İtalya ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Temaslarda ayrıca, Türkiye'nin stratejik ortağı ve NATO Müttefiki İtalya'yla, ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle bölgesel ve küresel meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunulacak.

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