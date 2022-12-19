Başkan Erdoğan CIA'nin operasyon elemanı Rubin'e Türkçe konuşturdu! Sosyal medya yıkıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlığıyla bilinen, son olarak CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olarak kullandığı Michael Rubin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal ifadeler kullandı.

ABD’li Rubin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Bir gün Türkiye senden kurtulacak ve senin ismin lanetlenecek.” şeklinde alçak söylemlerde bulundu.

CIA'nın operasyon elemanı Rubin, paylaşımında, "Erdoğan kızgın çünkü. Ben onun kriminal icraatlarını eleştiriyorum. Erdoğan’ın anti-demokratik baskılarına karşı diğer ülkelerin AKP’yi tanımaması gerektiğini savunuyorum. Özür dilerim Sn. Başkan: Beni susturamazsın. Bir gün Türkiye senden kurtulacak ve senin ismin lanetlenecek" ifadelerini kullandı.

Genel olarak paylaşımlarını kendi dilinde yapan Rubin'in Türkçe ifadelerle sarf ettiği sözlere Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene'den cevap gecikmedi.

Sirene, Rubin'e verdiği yanıtta 'Size bile Türkçe konuşturuyor ya bu bize yeter' dedi.

Sirene'nin cevabı sosyal medyada büyük ses getirdi.