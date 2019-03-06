Başkan Erdoğan: CHP koç başına döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da halka hitap etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Erdoğan, ''CHP Milli irade düşmanları tarafından kullanılan koç başına döndü.'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

10 aylık hasretin ardından tekrar Malatya'dayız.Daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine bizi yalnız bırakmadınız. Rekor bir oyla Cumhur İttifakı'nı bağrınıza bastınız. Bizde millete efendilik yoktur, hizmetkarlık vardır. Bizim siyasi anlayışımız bellidir. Bizde sandıktan çıkan her oya sorumlulukla bakmak vardır. Sizlerden 31 Mart günü sandıklara gözünüz gibi bakmanızı istiyorum.Bölücü terör örgütünün birlikte olduğu CHP, sözde İYİ Parti, Saadet 4'lü çete 31 Mart'ta sandıklarda Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız?

Şimdi geçmemiz gerek tek bir engel var

Sizlerin emanetine asla halel getirmeyeceğiz. Tevazumuzdan hizmet aşkımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Türkiye'yi şahlandırma mücadelemizi kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi geçmemiz gereken tek engel var. 31 Mart'ı da yine zaferle neticelendirmemiz gerekiyor. Tarihi bir destek bekliyoruz. Malatya'dan sandıkları patlatmasını bekliyoruz. Sandıklara gözünüz gibi bakmanızı istiyorum. Herkesi vatandaşlık görevini yapmaya davet edeceğiz. Malatya sadece Malatya değildir. Tüm İstanbul'daki Malatyalı kardeşlerimi telefonla arayacak mısınız? Hepsini arayıp onlara bunu anlatacak mısınız? Ülkemize yine bir demokrasi şöleni yaşatacağız.

Rahatsız oluyorlar

Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorlarıyla nasıl mücadele edeceğimize dair tek bir fikir bile geliştirmiyorlar. Bırakın mücadelemize destek vermeyi, çoğu zaman menfaatlerimizi korumak için attığımız adımlardan rahatsız oluyorlar. Karadeniz'de Ege'de Akdeniz'de mücadeleleri yaşanıyor haberleri yok.

Yunan gazetelerine manşet oluyorlar

Türkiye tarihinde ilk kez kendi gemileriyle Doğu Akdeniz’de doğal gaz arıyoruz. CHP bunu bile dillerine doluyor. Meclis kürsüsünde Rumlarla aynı dili konuşup Rum tezlerine sözcülük yapıp Yunan gazetelerine manşet oluyorlar. Milli hassasiyetleri bir tarafa bırakırsanız oradan oraya savrulmaktan kurtulamazsınız. CHP cehaletle gaflet arasında gidip gelmektedir. Mevcut yönetim altında CHP, milli irade düşmanları tarafından kullanılan bir koçbaşına dönmüştür.

Bu adam korkak, bu adam pısırık

Bugün CHP tarihinin en büyük kimlik bunalımını yaşamaktadır. 15 Temmuz gecesi 23.15 Atatürk Havalimanı’nda darbecilerle anlaşarak tankların arasından geçip Bakırköy Belediyesi’ne giden sensin Bay Kemal. 01.15’te ben, damadım, eşim, kızım, torunlarımla Atatürk Havalimanına indim. On binler orada. Bay Kemal 2 saat önce tankların arasından geldi geçti dediler.Bu adam korkak, ürkek, pısırık. Şimdi de terör örgütünün başındakileri yanına aldı. Bakınız Güneydoğu’da, Doğu’da Bay Kemal hiçbir yerde yok İstanbul’da falan da terör örgütünün desteklediği HDP oralarda yok. 82 milyonun huzurunda YPG terör örgütüne sahip çıkıyor. Ülkemiz için tehdit oluşturmadığını iddia ediyor.

Buradan Kılıçdaroğlu'na soruyorum...

Bay Kemal 23 tır dolusu silahla donatılan, binlerce insanı katleden Suriye’de bir katil sürüsünü CHP Genel Başkanı kanarya sevenler derneği gibi mi görüyor. YPG bize saldırmaz diyen Bay Kemal’e soruyorum bu örgütün ülkemizdeki eylemlerinden de haberin yok. AB PKK’yı terör örgütü ilan ediyor. Ya sen? Kanaryalar derneği mi ilan ediyorsun. YPG’nin şehit ettiği güvenlik görevlilerinden haberin yok mu? Ya sen menem insansın? Hiçbir şeyden haberin yok. 9 kere mağlup oldun, yine koltukta oturuyorsun. YPG’nin Çalık camiinde şehit ettiği kardeşlerimizden de mi habersizsin. Kendi ülkesinin gerçeklerinden bu derece habersiz bir muhalefet partisi olmaz.

Belediyenin paralarını Kandil'e gönderdiler

Bu eşbaşkan en diyor. Kürdistan'da biz kazanacağız. Batı'da ise AK Parti ve MHP'yi bitireceğiz. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Kürdistan'ı çok seviyorsan Kuzey Irak'a defol. Şimdi bunlar bir şey uyduruyorlar. Erdoğan HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor. Benim böyle bir ifadem olmamıştır. Ama bu partinin başında olarak siz teröristsiniz. Belediyeye gönderilen paraları Kandil'e gönderen sizsiziniz. Aynı şeyler olursa kayyum konusunda yargımız aynı kararı alacaktır.

Bu ittifak terör örgütlerini tekrar başımıza musallat etme ittifakıdır. Bu ittifak bir yıkım ittifakıdır. Bu ittifak milletin geleceğine pusu kurma ittifakı, Türkiye'nin geleceğini karartma ittifakıdır. 31 Mart Kandil'le anlaşıp halkın iradesine tünel kazanlara geçit vermeme seçimidir. Bu seçim bir beka seçimidir. 31 Mart Suriye'de oynanan oyunu kalıcı olarak bozma seçimidir.

Son 17 yılda Malatya'ya 20 katrilyon TL'lik yatırım yaptık. Malatya'ya ikinci bir devlet üniversitesini kazandırdık. Önümüzdeki yıl merkezde 2 bin kapasiteli yurt açıyoruz. Malatya Olimpik Yüzme Havuzunun yapımı sürüyor. Millet bahçesi ise Malatya'nın güzelliğine güzellik katacak. "

Ayrıntılar geliyor...