Başkan Erdoğan: Bay Kemal helallik beklemesin

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Aşkabat’ta düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi’nin verimli geçtiğini belirten Erdoğan, şunları dile getirdi: “Küresel dünyada özellikle işbirliklerinin, birlikte hareket etmenin, dayanışmanın en önemli göstergesi bu tür buluşmalardır. Türk Cumhuriyetleri’nin hepsi liderler olarak buradaydılar. Burada bir konu daha var. Kan bağı ve tarihi, kültürel bağları bulunan kadim Türk milletinin bu adımları atmış olması, aramızdaki bağların çok daha güçlenmesine vesile oluyor. Böylece dünyada çok farklı bir oluşumu gerçekleştirmeye doğru gidiyoruz. Bunlar tabi bizim için gurur vesilesi oluyor.

21. yüzyıl Türk yüzyılı olacak

2013 senesinde benim bir ifadem vardı, ‘21’inci yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak’ demiştim. Bu aynı zamanda tabi dünyada Türklerin böyle bir yüzyılı inşa edeceklerinin bir ifadesiydi. Biz bunu şu anda yakalamış vaziyetteyiz. Dışarıda bundan rahatsız olanlar olmadı değil, olmuştur da hatta. Bu konuda Rusya rahatsız oldu diyemem. Çünkü Cuma günü İlham Aliyev kardeşimizin de Rusya’da görüşmesi vardı. Bu toplantıyla ilgili olarak İlham Aliyev kardeşimle yaptığım görüşmede bu toplantının gayet iyi ve verimli geçtiğini söyledi. Bu toplantı vesilesiyle de şu anda Aras Nehri boyunca demiryolu, karayolu yapımı konusu da çözüldü. Bu atılacak adımla beraber ayrıca Iğdır’a kadar gelecek otoban konusu var. Diğer yandan Rusya-Ukrayna geriliminde bizim tavrımız belli. Biz özellikle başta Kırım Türkleri ile alakalı yaklaşım olmak kaydıyla, bölgede bir barışın egemen olmasından yanayız.”

Helali haramı bilmiyor

Kılıçdaroğlu’nun kendisini gayri millilikle suçlaması ve BAE ziyaretini eleştirmesi sorulan Erdoğan, şunları söyledi: “Bay Kemal helalleşmeden bahsediyor. Bir sorun bakalım helal nedir, haram nedir? Madem helalleşmeden bahsediyorsun, helalleşmek isteyen kalkıp da helalleşmek istediklerine bu şekilde gayri milli diye hitap eder mi? Hitap ettiğin kişiye oy verenler, bu ülkede yüzde 52. Yüzde 52 ile Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi mi? Seçildi. O sebeple ‘Helalleşmek nedir Bay Kemal?’ diye sormak lazım. Helal ve haramı öğrenmesi lazım. Bir defa önce benim sana hakkımı helal etmem lazım. Bu şekilde saygısızlık yapan, bizden asla helallik beklemesin.”

Seçim tarihi Haziran 2023, nokta!

Muhalefetin erken seçim çağrıları sorulan Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “AK Parti Genel Başkanı olarak ben, MHP Genel Başkanı olarak Sayın Bahçeli, aynı şekilde Büyük Birlik Partisi Başkanı olarak Sayın Destici açıklamalarımızı yaptık. Bu işin tarihi Haziran 2023 dedik. Bu değişmeyecek. Bunu bir kere de değil, defaatle söyledik. Kulağı var duymuyor, gözleri var görmüyor! Bunları bu kadar açık söyledik. Sizin gücünüz bu ülkede bir erken seçim kararı almaya yeter mi yetmez mi? Yetmez! Daha neyi konuşuyoruz, neyi tartışıyoruz. Boşuna uğraşıyorlar. Allah nasip ederse Haziran 2023 seçim tarihidir. Türkiye artık ilan edilmiş olan seçim tarihlerine alışacaktır.”

Z kuşağımız Teknofest kuşağıdır

Başkan Erdoğan ‘Z kuşağı’na ise şu mesajı verdi: “Bizim Teknofest kuşağına ihtiyacımız var. Teknofest kuşağı zekalarıyla, teknolojik ve bilimsel çalışmalarıyla şu anda çok ciddi bir yarış içerisinde ve maşallah her tarafı duman ediyorlar. Şu nokta da çok çok önemli; biz geldiğimizde seçme ve seçilme yaşı 30’du. Biz bu seçme ve seçilme yaşını önce 25’e, sonra 18’e indirdik. Gençleri düşünen, gençlerle yatıp gençlerle kalkan parti AK Parti’dir. Çünkü bizim hareket merkezimiz şuydu; bizim ecdadımız Fatih İstanbul’un fethini 21 yaşında gerçekleştirdi.”

Asgari ücrette karar hayırlı olacak

Uçakta ekonomik gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ilişkin şunları söyledi: “Görüşmelerin akışına göre inşallah biz de kararımızı hayırlısıyla vereceğiz. Asgari ücret arttı diye işçi çıkarma gibi bir durumla karşılaşacağımızı da zannetmiyorum. Biz alt gelir grupları başta olmak üzere milletimizin bütün kesimlerinin hayat şartlarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz. İstenmeyen durumların oluşmasını engellemek için elimizdeki araçları kullanırız. Kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz.”

Ahlaksız stokçuya son uyarı!

Gıdada stokçuluk ve karaborsaya ilişkin şikayetlerin hatırlatılması üzerine Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu konularda da üretimi engelleyen ahlaksızlar var, edepsizler var. Bakanlıklarımızla bütün bunların üzerine gitme kararlılığımız var. Arkadaşlara şunu da söyledim; eğer cezai müeyyideleri düşükse, bunları artırmak suretiyle biz bu işin üzerine gidelim. Stokçuluk dinimizde de yasaktır.”

Faiz sebep enflasyon netice

Yeni ekonomi modeli de sorulan Erdoğan, şunları anlattı: “Belki de tarihimizde ilk kez kendi ihtiyaçlarımıza, önceliklerimize ve gerçeklerimize uygun bir ekonomi politikası izledik. Bizi kendi istedikleri çizgiye çekmek isteyenlerin kur, faiz oyunlarına prim vermeyiz. Geçmişte Türkiye’de gecelik faizlerin 7.500’lere vardığını gördük. Devamlı ‘faiz sebep, enflasyon neticedir’ demişimdir. Bu tezim değişmedi. Bu işi de başaracağız.