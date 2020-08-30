  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Başkan Erdoğan: Başlarına gelecekleri biliyorlar mı?
Gündem

Başkan Erdoğan: Başlarına gelecekleri biliyorlar mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 18:12:00 - 2020-08-30 18:20:14
Başkan Erdoğan: Başlarına gelecekleri biliyorlar mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri sonrası Ankara’da bulunan Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir ziyareti sonrası Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni’ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz’de yaşananlara ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.

‘Dönüş yok'

Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin ‘Artık buradan dönüş yok’ dedi.

’Hodri meydan’

Erdoğan düşmanlara ‘Hodri meydan’ dedi.

Başkan Erdoğan, Yunanistan ve Fransa'ya tepkisini dile getirerek şunları söyledi:

Yunan halkı kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyor mu. Fransızlar ödeyecekleri bedelleri biliyor mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ziya

Gariban bir yurttaş olarak ülkem vatanım için canım da kanımda feda olsun yeterki müslüman TÜRK devleti ilelebet yaşasın inşallah
  • Yanıtla
Libya'da flaş gelişme: Türkiye destekli Serrac'a suikast, UMH'ye darbe girişimi!
Dünya

Libya'da flaş gelişme: Türkiye destekli Serrac'a suikast, UMH'ye darbe girişimi!

Libya'da İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın görevden alınmasının ardından Libya Başbakanı Fayiz el-Serrac'a suikast ve Ulusal Mutabakat Hüküme..
İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı
Dünya

İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı

YPG/PKK’lı teröristler Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Türk askeri birliğine düzenlediği bombalı araçla saldırı girişiminde 9 askerimiz ya..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri istemese de biz bunu yapmakta kararlıyız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri istemese de biz bunu yapmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni"nde konuştu. Ne özel sektörün ne..
Satılık 2012 model Fiat Fiorino
Satılık 2012 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı