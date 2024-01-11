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Gündem Başkan Erdoğan Bahçeli ile bir araya geldi! Kritik görüşme 1 saat sürdü
Gündem

Başkan Erdoğan Bahçeli ile bir araya geldi! Kritik görüşme 1 saat sürdü

Yeniakit Publisher
2024-01-11 16:48:00 -
Başkan Erdoğan Bahçeli ile bir araya geldi! Kritik görüşme 1 saat sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için partilerin çalışmaları ele alındı. Erdoğan saat 17.00'da ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. İki lider, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için partilerinin çalışmalarını ele aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.00'de ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul edecek.

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