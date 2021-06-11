Başkan Erdoğan Azerbaycan müjdesini duyurdu! ‘Çok kapsamlı olacak’
NATO zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ile ilgili müjde verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un Üsküdar ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan Şehriban Hatun Camii'ni ibadete açtı.
Başkan Erdoğan açılış sonrası önemli açıklamalarda bulundu. NATO zirvesi öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin geniş kapsamlı ele alınacağını vurguladı.
Erdoğan, Azerbaycan konusuna da değindi.
İşte o ifadeler:
Türkiye Azerbaycan arasında sözleşme
İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, Şuşa'da iki ülke olarak aramızda bir sözleşmeyi imzalayacağız. Bu Türkiye-Azerbaycan arasında kapsamlı bir sözleşme olacak.
Erdoğan, Ermenistan'ın döşediği mayınlar konusunda, "Özellikle mayın konusunda biz konuyla ilgisi, iltisakı olanlara 'Gelin bu konuda gerekli desteği verin, önce bu işi çözelim' diyeceğiz." dedi.