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Siyaset

Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi güne saatler kala Ayasofya'da inceleme yaptı. Başkan Erdoğan'ın ziyareti sırasında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi tabelası asıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 17:56:00 - 2020-07-23 18:47:16
Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nde!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ayasofya Camisi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve yetkililer eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Devlet Bahçeli de Ayasofya'ya gelerek incelemelerde bulundu.

Tabele asıldı

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi tabelası asıldı. Başkan Erdoğan tabelaya dokunarak yakından inceledi.

4 gün sonra 2. ziyaret

Dört gün önce de Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde son incelemeleri yaptı. Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, bir grup vatandaş Ayasofya Meydanı'nda Erdoğan'ı görmek için birbiriyle yarıştı.

Program belli oldu

Ayasofya Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra yarın kılınacak cuma namazı öncesi sela ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah 10.00'da sela ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim okunacak.

Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden İhlas, Felak ve Nas'ı tilavet edecek.

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.

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Yorumlar

Hayırdır.

Hristiyan dünyasına mesaj göndermeler, Ayasofya'yı çivi çakmadık, kültürel-tarihi dokusuna dokunmadık açıklamaları artık yapılmıyor. Ayasofya'ya hristiyan dünyasından turist beklenmiyor herhalde. Onların ziyaretinden umut kesilmiş. Şöyle olun. Orasını artık cami yaptıysanız dik durun ve yaranmaya çalışmayın.
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