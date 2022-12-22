2023 yılı asgari ücret rakamı belli oldu! Başkan Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Erdoğan yeni asgari ücretin net 8 bin 500 lira oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Her sene olduğu gibi bu yıl da önümüzdeki yılın asgari ücretini belirlemek üzere çalışan ve işveren temsilcileri, bakanlık nezaretinde bir araya gelmişlerdir. Yapılan bir dizi toplantı sonunda çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak bir rakam üzerinde anlaşamamışlardır. Hükümet olarak biz tüm tarafların teklif ve gerekçelerini saygıyla karşılıyoruz. Bize düşen görev ülkemiz ve milletimiz için en doğru, hakkaniyetli, sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır.

Meseleyi bu açıdan ele alarak taraflar arasında makul noktada uzlaşma sağlanması için samimi gayret sarf ettik. Gönlümüz çalışan temsilcilerinin de aramızda olmasını isterdi ancak taraflardan herhangi biri katılmadığı için çalışanların alacakları en az Maaş düzeyini ve buna endeksli pek çok geliri belirleyen asgari ücreti ortada bırakamazdık. Geçtiğimiz yıllarda da hükümetçe sonuçlandırılan asgari ücret müzakeresi vardır.

Açıklayacağımız Asgari Ücret rakamı ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle uyumludur. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme gayretlerimizin en somut sonuçlarını çalışma hayatında aldık. 37.6 milyonluk istihdamla tarihin en yüksek çalışan rakamına ulaşılmıştır. Küresel krizin gelişmiş ülkeleri dahi ciddi süreçte sarstığında Türkiye'nin kalkınmasını artırarak sürdürmesi tüm dünyada ilgiyle takip edilmektedir. 85 milyon vatandaşımızın tamamının hayat kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine kadar anlayışla çözüme kavuşturduk.

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