Başkan Erdoğan Arnavutluk'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan yeni yılın ilk resmi ziyaretini Arnavutluk'a gerçekleştirdi. 12:30 sularında Tiran Uluslararası Havalimanı'na inen Erfoğan'ı Başbakan Edi Rama resmi tören karşıladı.

Erdoğan'a ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik ediyor.

Günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek olan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya gelecek, iki ülke arasındaki tarihi ilişkiler ile Balkan coğrafyasındaki gelişmeler görüşülecek. Erdoğan'ın ziyareti sırasında yakın iş birliği kapsamında yeni anlaşmalara imza atılacak, restorasyon çalışması tamamlanan Ethem Bey Camii'nin açılışını yapacak ve Türkiye'nin yardımıyla depremzedeler için yapılan 522 konut sahiplerine teslim edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyaret kapsamında Arnavutluk Meclisi'nde bir konuşma yapması bekleniyor.