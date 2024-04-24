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Dünya Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşecek
Dünya

Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşecek

Yeniakit Publisher
2024-04-24 07:00:00 -
Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir Türkiye'de bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Steinmeier'i yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak.

Yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecekler değerlendirilecek.

Görüşmelerde ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaştaki son gelişmeler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, küresel ve bölgesel konular görüşülecek.

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