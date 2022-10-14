Başkan Erdoğan AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi ile ilgili konuştu: Resmi olarak katılmış olsa da...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasına ilişkin konuştu.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce bizim davetimiz her zaman bakidir. Kapı açık. Biz, kapımızı kimseye kapayamayız. Yeter ki gelenin milli ve yerli yanı güçlü olsun. Mehmet Ali Bey kendisi de açıklama yaptı. İnşallah Çarşamba günü grup toplantısında da rozetini bizzat takacağım. Ve böylece şu anda resmen AK Parti'ye girmiş olsa da o gün grup toplantısında herkesin huzurunda rozetini takarak çok daha farklı bir anlamda o ruhu istiyorum ki grubumuz da yaşasın" dedi.