Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda kürsüye çıktı. Erdoğan, "Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken, biz uyum içinde, İttifak (Cumhur) olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şöyle:

Sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyor AK Parti grup toplantımızın ve yapacağımız değerlendirmeleriyle hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Öncelikle sizlerin aracılığıyla 81 ilimizin yanı sıra Avrupa'da ve dünyanın farklı yerlerinde milletimizi başarıyla temsil eden bütün vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum.

Çeşitli zorlukları göğüsleme pahasına izzetli bir hayatın haysiyetli bir duruşun mücadelesini veren tüm soydaşlarımıza geliyoruz. Gönül coğrafyamızdaki her bir kardeşime aynı şekilde saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Grup toplantımız her zaman olduğu gibi yine büyük bir coşkuyla tam bir kardeşlik atmosferi içinde gerçekleştiriyoruz.

Türkiye'nin dört bir yanından grup toplantımıza katılımlarıyla onurlandıran kıymetli misafirlerimize özellikle sevgili genç katılımlarımız, Kardeşlerime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Kavganın, bel altı vuruşların, karşılıklı itibar suikastlarinin Türk siyasetini zehirlediği bu günlerde kardeşliği yücelten, tevazuyu büyüten, nezaketi ve vefayı elden bırakmayan AK Parti ailesiyle iftihar ediyorum. Partimizi ve ailemizi inşallah yeni katılımlarla büyütmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye siyasetine kazandırdığımız seviye bilhassa böyle zamanlarda kendini daha fazla hissettiriyor. İç politikadan dış politikaya her alanda partimiz ve ittifakımızla diğerleri arasındaki ufuk ve anlayış farkındayız. Giderek daha fazla berraklaşıyor.

Muhalefet cephesinde kaos geçiyor. Ve kargaşa hakimken biz uyum içinde ittifak olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz. Dikkat ederseniz gereksiz polemiklerin içine girmiyoruz. tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Vakar içinde, nezaket içinde, demokratik bir olgunluk içinde millete hizmet yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz.

Hangi siyasi görüşten kökenden olursa olsun 86 milyonun mesuliyetini yüreğinde hisseden bu ülkenin bütün vatandaşlarını samimiyetle bağrına basan bir tasavvurla yolumuza devam ediyoruz. Bunu da dostlar alışverişte görsün anlayışıyla değil. Tüm kalbimizde buna yüreğimizi koyduğumuz için yapıyoruz.

Engellere takılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden, çirkin oyunlara, kirli senaryolara boyun eğmeden cesur ve kararlı adımlarla belirlediğimiz hedeflerimize doğru inşallah geliştirelim. Hep birlikte ilerleyeceğiz.

Ne diyordu İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif; Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz.

İlham mazimizden, enerjisini istikbalimizden olan bu kutlu hare ket Allah'ın izniyle yılmadan, yıkılmadan, sarsılmadan yoluna devam edecektir. Cumhur İttifakı büyük ve güçlü Türkiye'yi çocuklarımızın Kıvanç duyduğu geleceğine umutla, heyecanla baktığı müreffeh Türkiye'yi Aziz milletimizin de desteğiyle inşallah kısa zamanda İnşa edecektir. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin.

Son nefesimize kadar bizi bu aziz millete hizmetkarlık yapmaktan alıkoymasın diyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım. Bugün bir hususun altını önemli çizmek durumundayım. İstiklal Harbimizi sevk ve idare eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millete hizmet mücadelesinin kurmay aklıdır. Merkez üssüdür, lokomotifidir. Meclisimiz bu misyonu ne kadar etkin yerine getirirse bunun kazananı sorunlarına çözüm bekleyen 86 milyon olur.

Yargı Paketimizin yasalaşması sürecinde de sizlerden aynı kararlı tutumu sürdürmenizi bekliyorum. Hatırlatmak isterim ki meclis tatile girmeden önce yapacak çok işimiz var. Her bir milletvekilimizin enerjisine, çalışkanlığına, üretkenliğine ihtiyacımız var. Hep birlikte çok sıkı çalışacak, milletimizin umutla beklediği düzenlemeleri hayata geçirmenin gayretinde olacağız.

Tabii burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Biz millete karşı görevimizi yerine getirmek için samimiyetle çalışırken maalesef muhalefet meclisi tıkama çalışkanlığından bir türlü vazgeçmiyor. İş yapmak, milletin derdine derman olmak varken ellerinde telefonlarla şov peşinde koşanları artık hepimiz tanıyoruz.

Üzülerek görüyoruz ki şimdi bunlara bir de şahsi kavgalarını gazi meclise taşıyanlar eklenmiştir. Yüce meclis, siyaseti kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin sorumsuz eylemleri sebebiyle son günlerde hiç hak etmediği görüntülerle gündeme gelmeye başlamıştır. Ne yarım asırlık siyasi hayatımızda ne de 23 yıllık iktidarımız boyunca tanık olmadığımız hadiselerle karşılaşıyoruz.

Sabahın 9'unda gelip salon işgal edenimi ararsın; birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenlerimi ararsın; dün avuçları çatlayıncaya kadar alkışladıklarına bugün duvar olanlarımı ararsın; dün halkın kahramanı ilan edip adına şarkı bestelediklerini bugün halk düşmanı diyerek linç etmeye çalışanlarımı ararsın...

ENTRİKA, SKANDAL, AYAK OYUNU, İHANET... NE ARARSAN HEPSİ VAR

Tekmili birden mevcut. Çerçi dükkanı gibi yok yok. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet... Ne ararsan hepsi var.

Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor.

Ayrıntılar geliyor.