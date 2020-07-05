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Başkan Erdoğan açılış tarihi verdi! Yeni büyük proje geliyor

Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli güneş paneli için tarih verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 16:31:00 -
Başkan Erdoğan açılış tarihi verdi! Yeni büyük proje geliyor

Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli güneş paneli için tarih verdi.

Türkiye'nin ilk yerli güneş paneli Ağustos’ta açılacak

Erdoğan, 'Son 18 yılda kamu ve özel sektör eliyle enerjiye 100 milyar doların üzerinde yatırım yapılmasını temin ettik. Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş paneli fabrikasının açılışını ağustos ayında gerçekleştireceğiz. Türkiye büyür ve gelişirken enerji talebi de artacak. Bu talebin yerli ve yenilenebilir kaynaklarla karşılanabilmesi için çalışıyoruz' dedi.

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