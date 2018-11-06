Başkan Erdoğan açıkladı! Binali Yıldırım aday gösterilecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısının ardından Binali Yıldırım'ın adaylık sorusuna yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın isminin geçtiği" anımsatılarak, "Kendisi 'henüz istişare süreçleri tamamlanmadı ama bugüne kadar bütün verilen hizmetleri yerine getirdim' dedi. Sizin de gönlünüzdeki isim Binali Yıldırım mı, bir karar verildi mi?" sorusunun yöneltilmesi üzerine, "Sizin bu gönlünüzden geçenleri temenni ediyorum ki takvim içerisinde gideririz. Biraz sabırlı olmakta fayda var." diye konuştu.

"Darda zorda kaldık mı niye olmasın"

"Bakanlardan belediye başkanı adayı olup olamayacağına" ilişkin soru üzerine ise Erdoğan, "Darda zorda kaldık mı niye olmasın." dedi.