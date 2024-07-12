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Gündem Başkan Erdoğan açıkladı! Almanya’dan Eurofighter mı alınıyor?
Gündem

Başkan Erdoğan açıkladı! Almanya’dan Eurofighter mı alınıyor?

Yeniakit Publisher
2024-07-12 02:34:00 -
Başkan Erdoğan açıkladı! Almanya’dan Eurofighter mı alınıyor?

75. NATO Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’dan EUROFighter alımı hakkında açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi nedeniyle bulunduğu Washington'da açıklamalarda bulundu.

Konuşma sonunda gazetecilerin EuroFighter sorusuna Erdoğan; “Scholz olumsuz bir yaklaşımda bulunmadı. Savunma Bakanları da olumlu bir istikamette görüşme sağladı. Almanya ve İngiltere tarafında da olumlu gelişmeler var" ifadelerini kullandı.

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